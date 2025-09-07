Командир взвода БПЛА 18-й общевойсковой армии с позывным Адмирал добавил, что группировка "Днепр" также пресекает практически все попытки подвоза боеприпасов и техники на позиции противника вблизи реки

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Группировка войск "Днепр" изолировала прибрежную зону на правой стороне Днепра в Херсонской области от больших скоплений Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС командир взвода БПЛА 18-й общевойсковой армии с позывным Адмирал.

"Правый берег Днепра был очень сильно изолирован. Противник передвигается исключительно малыми группами, даже, скажем так, в единичном экземпляре. Они очень боятся, работают скрытно - была проделана колоссальная работа расчетами БПЛА по изоляции данной береговой линии", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что группировка "Днепр" также пресекает практически все попытки подвоза боеприпасов и техники на позиции ВСУ вблизи реки.