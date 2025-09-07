Депутат Юрченко: освобождение сел в Запорожской области расширяет наступление ВС РФ

Освобождение Гуляйполя - вопрос времени, добавил заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Освобождение армией России нескольких населенных пунктов в Запорожской области расширяет возможности для наступления ВС РФ на Гуляйполе. Об этом ТАСС рассказал депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Освобождение сразу нескольких населенных пунктов в Запорожской области за последние дни говорит о том, что фронт на нашем направлении не замер и наша армия уверенно продвигается. Таким образом наша армия получила новые возможности для наступления в сторону Гуляйполя. Мы планомерно выбиваем врага с нашей территории", - заявил он.

По его словам, освобождение Гуляйполя - вопрос времени.