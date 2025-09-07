В частности, в Петровском районе Донецка перехватили ударный дрон FP-1 производства Чехии

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю отразила в Донецкой Народной Республике (ДНР) 708 атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 708 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 413 беспилотников, над Горловкой - 295. Украинские боевики применяют чешские беспилотники самолетного типа для ударов по мирным городам республики", - говорится в сообщении.

В частности, в Петровском районе Донецка перехвачен ударный дрон FP-1 производства Чехии, вооруженный осколочно-фугасным боевым зарядом с 60 кг взрывчатого вещества и поражающими элементами. Также ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе и ударить по мирным жителям на одном из популярных пляжей Азовского моря.