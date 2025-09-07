Российский боец незаметно подобрался к позициям ВСУ, подавил огневые точки и уничтожил двух боевиков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гвардии младший сержант Андрей Черкасов смог удержать освобожденные от ВСУ позиции, получив пулевое ранение в руку и дождаться подхода российских подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Черкасов выполнял задачу по атаке противника с фланга. Незаметно подобравшись к украинским позициям, он подавил их огневые точки и уничтожил двух боевиков.

"В ходе боя Андрей получил пулевое ранение в руку. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, он остался удерживать освобожденный рубеж до подхода основных сил. Благодаря самоотверженности и мужеству гвардии младшего сержанта Андрея Черкасова штурмовая группа захватила опорный пункт противника, что способствовало дальнейшему продвижению наших подразделений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге гвардии ефрейтора Дмитрия Цыганова. Он выполнял боевую задачу по охране зенитной ракетной батареи от БПЛА противника.

"В ходе движения зенитной ракетной батареи к стартовой позиции Дмитрий в воздушном пространстве заметил вражеский дрон-камикадзе, летящий в сторону зенитного ракетного комплекса. Он немедленно доложил о цели командиру батареи по радиосвязи и открыл по ней огонь из личного стрелкового оружия. Прицельными выстрелами Дмитрий уничтожил дрон", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что после этого комплекс переместился на запасную стартовую позицию и успешно поразил управляемую авиационную бомбу ВСУ.

"Благодаря быстрым и профессиональным действиям гвардии ефрейтора Дмитрия Цыганова была сохранена техника зенитной ракетной батареи", - подчеркнули в ведомстве.