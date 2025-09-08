Это произошло менее чем через три месяца после их мобилизации и отправки на первую задачу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Группа украинских солдат сдалась российским военнослужащим на краснолиманском направлении. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Солдаты 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ были взяты в плен бойцами 25-й общевойсковой армии группировки "Запад". Так, в плен сдались Федор Лещенко, Иван Трошин и Николай Левченко. Они рассказали, что после их мобилизации и до отправки на первую задачу и попадания в плен прошло менее трех месяцев.

Кроме того, среди сдавшихся в плен российским бойцам - Руслан Тесленков, который был мобилизован в Покрове Днепропетровской области.