Военнослужащий Украины Руслан Тесленков рассказал о том, как их доставляли из учебного лагеря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мобилизованных украинцев везли из учебного центра во Львове в сторону фронта на школьном автобусе. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Руслан Тесленков, сдавшийся в плен бойцам 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"[Из учебного лагеря во Львове везли] на школьном автобусе. Нас привезли в Райгородок, мы там вещи положили свои, и нам выдали автомат. Потом нас привезли в какой-то лагерь, базу отдыха, оттуда забрали, вывезли до трассы, а с трассы нас забрал [автомобиль] вроде УАЗика", - сказал он.