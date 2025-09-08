МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Новоселовка Днепропетровской области были опубликованы российским военным ведомством.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении соответствующего населенного пункта.
"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт. Расчеты артиллерии нанесли огневой удар, вытеснив противника за пределы села. Над населенным пунктом установлен полный контроль", - говорится в сообщении.