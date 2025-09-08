Военная операция на Украине Минобороны показало кадры освобождения Новоселовки Днепропетровской области

© Минобороны России

Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт, расчеты артиллерии нанесли огневой удар, вытеснив ВСУ за пределы села