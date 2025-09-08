Боец Ник рассказал, что беспилотники позволяют раньше обнаруживать противника и снижать потери для штурмовых групп

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" активно используют БПЛА, в том числе FPV-дроны при продвижении вперед в Запорожской области для сопровождения штурмовых групп. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий штурмового подразделения мотострелкового полка в составе группировки войск "Днепр" с позывным Ник.

"Роль БПЛА довольно значимая при выполнении задач штурмовых групп, это очень важно для передвижения - для корректировки нашего движения, для разведки", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что применение дронов позволяет раньше обнаруживать противника и снижает потери штурмовых подразделений.