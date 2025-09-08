Операторы БПЛА "Востока" уничтожили танк Т-80 ВСУ в Днепропетровской области

Несколько прицельных попаданий вывели боевую машину из строя, после чего произошла детонация боекомплекта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки "Восток" уничтожили танк Т-80 украинских сил в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Ивановка Днепропетровской области операторы БПЛА группировки обнаружили на огневой позиции танк Т-80 ВСУ. К выявленной вражеской цели были оперативно направлены ударные FPV-дроны подразделения. Несколько прицельных попаданий вывели боевую машину из строя, после чего произошла детонация боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили об уничтожении живой силы и блиндажей артиллерийскими расчетами группировки. "По выявленным вражеским целям нанесли огневой удар расчеты 152-мм самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С", разрушив инженерные укрепления и уничтожив личный состав ВСУ", - отметили в Минобороны.