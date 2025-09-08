Экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой и вернулся на аэродром базирования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес поражение пункту временной дислокации противника в зоне группировки "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что после выполнения боевой задачи экипаж вернулся на аэродром базирования.