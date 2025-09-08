Штурмовик Шумахер рассказал о сдаче в плен противника, оказавшегося в безвыходной ситуации

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики спасли раненых солдат ВСУ, брошенных сослуживцами у села Новоселовка Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Шумахер.

"Они своих раненых бросают, оставляют их. Когда зачищали, штурмовали, заходили [в опорные пункты], они уже все раненые, им деваться некуда, они уже сами сдавались, их спасали", - сказал боец.

В начале сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.