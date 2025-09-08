Российские бойцы высоко оценили мотовездеходы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Центр" апробировали и высоко оценили новые мотовездеходы "Улан". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, поступили новые тактические мотовездеходы "Улан". В настоящее время военнослужащие группировки войск "Центр" приступили к тренировкам с использованием <…> новых образцов военной техники на полигоне в тыловом районе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе тренировок бойцы отработали различные сценарии боя, в том числе передвижение внутри кузова при штурме позиций, спешивание с мотовездехода, а также отражение нападения вражеских БПЛА. Там подчеркнули, что военные водители багги осваивают навыки управления внедорожника на полигоне в условиях приближенных к боевым действиям.

"Машина - изумительная. Вот по поводу штурмов - вообще идеальная. Двигатель - все ВАЗовская конструкция, простая в эксплуатации. Мягкая машина. Нареканий никаких к технике нет. По любой местности, по полям везде [проедет], где нужны штурмовые работы", - подчеркнул командир мотострелкового взвода Сергей Юношев.

Багги "Улан" позволяет решить транспортные задачи в условиях боевых действий и бездорожья. Экипаж насчитывает до четырех человек, при этом в кузове могут перевозиться различные грузы. Такие машины предназначены для рейдов, осуществления разведывательных действий, дозоров, эвакуации раненых и других задач на линии боевого соприкосновения.

Особенностью разработки является простая и надежная конструкция мотовездехода, основанная на базе широко распространенного автомобиля "Нива" с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой. В подвеске российского багги также использованы комплектующие от "Нивы".