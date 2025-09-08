Боец Икона рассказал, что это помогало штурмовикам ВС РФ идти вперед

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Разведчик-пулеметчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Икона рассказал ТАСС, как при зачистке рубежей обороны ВСУ у Новоселовки Днепропетровской области вызывал пулеметный огонь противника на себя для отвлечения внимания и продвижения штурмовых групп к населенному пункту.

"Постепенно вот так вот идет двойка, работали глазки (разведка с воздуха - прим. ТАСС), и я вот с пулеметчиком. Когда замечаешь опорник, начинаешь по нему работать. И вот я так отвлекаю огонь на себя", - рассказал разведчик.

Он пояснил, что в этот момент штурмовые группы ВС РФ продвигались в направлении Новоселовки для ее дальнейшей зачистки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.