ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Мобилизованные солдаты ВСУ старше 50 лет удерживали оборону в селе Новоселовка Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС разведчик-пулеметчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Икона.

"В основном сейчас большинство там тоже плюс 50, которых, видно, хватают [с улиц], туда [на передовую] закидывают", - сказал военнослужащий.

По словам разведчика, по этой причине мобилизованные солдаты ВСУ нередко остаются на позициях, чтобы сдаться в плен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.