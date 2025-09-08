Противник пытался скрытно перемещаться

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников из Новороссийска обнаружил и уничтожил скопление украинских боевиков на ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В одном из населенных пунктов расчетами БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ была выявлена группа пехоты противника, которая пыталась скрытно перемещаться. Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА, точными сбросами боеприпасов удалось дезорганизовать группу пехоты противника. Враг в спешке начал искать более надежное укрытие, но и это не помогло. Операторы FPV-дронов настигали противника в каждом укрытии", - говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что живая сила противника была полностью ликвидирована.

Там подчеркнули, что высокая эффективность работы операторов БПЛА значительно снижает боевой потенциал ВСУ и создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп ВС РФ.