Удар нанесли с расстояния более 35 км

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" уничтожил пункты временной дислокации, позиции и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет РСЗО "Ураган" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" находится в полной боевой готовности круглосуточно. Боевая задача может поступить в любой момент. По команде расчеты "Урагана" выезжают из укрытия и оперативно выдвигаются на огневую позицию. В этот раз расчет "Урагана" уничтожил пункты временной дислокации, позиции и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области на расстоянии более 35 км", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили работу операторов БПЛА, которые вели корректировку артиллерийского огня и зафиксировали уничтожение целей.

В министерстве уточнили, что после проведения боевой стрельбы расчет совершил смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны ВСУ.