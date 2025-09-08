Боец Икона рассказал о маскировке опорных пунктов противника

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские войска для обороны Новоселовки в Днепропетровской области оборудовали под землей целые квартиры. Как рассказал ТАСС разведчик-пулеметчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Икона, это была широко разветвленная сеть окопов.

"Опорники у них там были мощные. Они разветвлены, как муравейники. Несколько заходов. Может быть и такое, что крупный человек там не пройдет просто, такие узкие они сделаны. Лисьи норы они сейчас даже закрывают [маскируют]. Проходишь, ее не видно, как будто вот земля просто. А на самом деле у них практически квартира в лисьих норах", - рассказал разведчик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.