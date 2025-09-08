Также были уничтожены два пункта управления беспилотниками ВСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили две американские гаубицы и бронеавтомобиль HMMWV американского производства в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Константиновка операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" и гаубицу М101 производства США", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что операторами БПЛА также была уничтожена замаскированная американская гаубица М101.

Помимо этого, в министерстве сообщили об уничтожении бойцами группировки двух пунктов управления беспилотниками ВСУ. "Координаты [обнаруженных] целей были незамедлительно переданы расчетам 152-мм гаубицы "Мста-Б". В результате огневого поражения пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены вместе с оборудованием и личным составом. Потери противника составили три расчета БПЛА и оборудование управления и связи двух пунктов управления БПЛА ВСУ", - проинформировали там.