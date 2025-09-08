В РФ есть проекты разработки ударных БПЛА с запуском с систем воздушного старта

Проекты находятся на различной степени реализации, сообщил генеральный конструктор - заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) ведет несколько проектов по разработке ударных беспилотников с запуском с систем воздушного старта. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор - заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков.

"Есть ряд проектов, которые находятся на различной степени реализации. И эксперименты уже для части этих проектов проведены с положительным результатом", - сказал Коротков, отвечая на вопрос об этапах разработки ударных БПЛА с запуском с систем воздушного старта.

Он отметил, что для беспилотников будут проводиться соответствующие испытания.