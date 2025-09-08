Три атаки украинских солдат отразили в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Три контратаки ВСУ отражены в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки (украинское название - Перше Травня) Сумской области, уничтожено до 50% личного состава. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На сумском направлении за сутки воины "Севера" отразили три контратаки врага в районах Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки. В ходе отражения уничтожено до 50% личного состава, принимавшего участие в атаках, а также БМП Bradley", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее ТАСС силовики, мобилизованные в украинскую армию пропадают без вести у Андреевки на следующий же день после прибытия на передовую.