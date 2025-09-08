Статс-секретарь - заместитель министра обороны пообщалась с проходящими лечение бойцами и вручила им государственные награды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила с рабочим визитом военный госпиталь в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Анна Цивилева в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа проверила условия оказания медицинской помощи военнослужащим в современном корпусе ФГКУ "441 Военный госпиталь" Минобороны России в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что во время проверки начальник госпиталя подполковник медицинской службы Виталий Нам доложил замглавы военного ведомства, что в прошлом году был сдан в эксплуатацию новый административно-поликлинический корпус, где разместились инфекционное, лабораторное и поликлиническое отделения, а также часть лечебно-диагностических кабинетов и подразделений обеспечения.

Начальник госпиталя сообщил Цивилевой об организации работы по подготовке и маршрутизации в медучреждения Минобороны России для проведения протезирования получивших тяжелые ранения участников СВО.

"Со следующего года запланировано строительство спального и лечебного корпусов на 120 коек, где будут проходить лечение военнослужащие, дислоцированные в Сахалинской области", - сообщила Цивилева.

Она уточнила, что новые корпуса будут соответствовать всем стандартам современной медицины и укомплектованы необходимым высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Цивилева пообщалась с проходящими лечение бойцами и вручила им государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и Жукова.