Также военные ВС РФ поразили укрытия для личного состава и антенну управления БПЛА

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации, орудие Д-20 и минометы противника в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В лесном массиве была выявлена артиллерийская позиция 152-мм пушки-гаубицы Д-20 противника. Расчетом ударного FPV-дрона орудие противника уничтожено. Также операторами БПЛА Южной группировки войск был обнаружен и, во взаимодействии с артиллерией, уничтожен миномет ВСУ", - говорится в сообщении.

Там же были обнаружены и уничтожены укрытия для личного состава и антенна управления БПЛА. "Для уничтожения целей были задействованы расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск, которые точными ударами поразили выявленные объекты противника. Потери личного состава подразделений ВСУ составили до отделения пехоты, включая расчет БПЛА", - отметили в военном ведомстве.