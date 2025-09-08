Военные Южной группировки войск также уничтожили два пунктов управления беспилотниками противника

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили дронами станцию спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Южной группировки войск уничтожили живую силу и антенну Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении двух пунктов управления беспилотниками силами группировки. "Расчеты гаубицы "Мста-Б" и операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины", - отметили там.

В Минобороны подчеркнули, что быстрая и слаженная работа подразделений Южной группировки войск обеспечивают выполнение любой задачи в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.