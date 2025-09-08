Уничтожены также две авиабомбы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 2 авиационные бомбы и 195 беспилотников самолетного типа за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 666 самолетов, 283 вертолета, 82 445 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 25 004 танка и других боевых бронированных машин, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 319 единиц специальной военной автомобильной техники.