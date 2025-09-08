В зоне ответственности "Центра" уничтожено более 455 украинских солдат

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 200 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 240, "Южная" - более 170, "Центр" - свыше 455, на направлении "Восток" - до 215 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степное, Новая Сечь, Ленинское, Садки, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 23 автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили 4 боевые бронированные машины, в том числе 3 западного производства, 17 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области. ВСУ потеряли 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.