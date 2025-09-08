ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на острове Карантинный в Херсоне

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы также ликвидировали троих операторов беспилотников

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ на острове Карантинный в Херсоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Бойцы 18-й общевойсковой армии с воздуха засекли вражеский пункт управления беспилотниками на острове Карантинный в Херсоне - прямо в одном из помещений судостроительного завода", - написал он.

По информации главы региона, операторы дронов передали координаты артиллеристам. В результате удара пункт управления беспилотниками ВСУ был полностью уничтожен. "По данным разведки, ликвидированы трое операторов вражеских БПЛА", - добавил Сальдо.