В ходе учений использовали различные тактические маневры противодействия вражеским беспилотникам, применялись современные средства для их уничтожения на различной дальности

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот в частях и соединениях, дислоцированных в Калининградской области, провел учения по тактике противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника при их атаках на военные объекты, сообщила пресс-служба флота.

"В Калининградской области прошли учения с военнослужащими Балтийского флота, направленные на отработку навыков по отражению угроз на военные и стратегические объекты беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений были использованы различные тактические маневры противодействия вражеским беспилотникам, применялись современные средства для их уничтожения на различной дальности.

Основное внимание было уделено взаимодействию различных подразделений и эффективной координации действий в условиях потенциальной угрозы, уточнили в пресс-службе.

"Подобные тренировки являются важным этапом в подготовке сил и средств флота, в ходе которых вырабатываются умения оперативно реагировать на угрозы с воздуха - ключевой аспект обеспечения безопасности самого западного российского региона", - подчеркнули военные. В ходе учений были задействованы как наземные, так и воздушные силы, что позволило создать реалистичные условия для отработки задач.