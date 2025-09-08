Бойцы РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в районе села Резниковка в ДНР

Военные выполнили задачу при помощи ударных дронов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили ударными беспилотниками гаубицу Д-30 ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью ударных дронов уничтожили 122-мм гаубицу Д-30 ВСУ в районе населенного пункта Резниковка", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что расчеты ударных БПЛА группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, лишая его передовые позиции возможности обеспечивать эффективную оборону.