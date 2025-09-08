Ка-52М уничтожил солдат ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям противника

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ка-52М уничтожил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.