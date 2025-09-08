Цели поразили БПЛА группировки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили ударными беспилотниками пехоту и средство передвижения ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести активные наступательные действия, с помощью ударных дронов выявили передвижение пехоты противника в районе населенного пункта Дроновка. Расчетами БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады противник вместе со средством передвижения был уничтожен", - говорится в сообщении.