Украинские войска вечером 8 сентября массового атаковали Донецк и Макеевку

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Массированная атака украинских войск на Донецк и Макеевку в День освобождения Донбасса призвана запугать местное население. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Традиционно, в праздник - в День освобождения Донбасса и накануне в очередной раз становимся свидетелями военных преступлений ВСУ. Снова погибшие, снова десятки раненых в Донецке и Макеевке. Учитывая дату, можно констатировать, что основной задачей противника является желание запугать местное население", - сказал Кимаковский.

Украинские войска вечером 8 сентября массового атаковали Донецк и Макеевку. Для ударов использовались реактивные ракеты-дроны "Паляница", ударные БПЛА самолетного типа и ракеты Storm Shadow. В результате атак минимум два человека погибли, еще 16 получили ранения.