Благодаря действиям военнослужащего удалось точно определить координаты местоположения цели, а затем успешно ее уничтожить

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор ВС РФ Павел Токарев навел огонь артиллерии на командный пункт противника при выполнении боевых задач в составе группы разведки в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения разведывательных мероприятий ефрейтор Павел Токарев выявил замаскированный командный пункт с огневыми позициями противника. После проведения точных расчетов координат местоположения выявленного командного пункта, Токарев передал артиллеристам данные о координатах противника. Это позволило осуществить прицельный артиллерийский удар, в результате которого были успешно уничтожены замаскированные позиции врага", - сказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Евгении Носикове, который в ходе выполнения боевых задач обнаружил и помог уничтожить тяжелый дрон противника.

"Во время несения боевого дежурства гвардии ефрейтор Евгений Носиков обнаружил приближающийся к позиции вражеский тяжелый БПЛА. Он немедленно сообщил о цели командованию по радиосвязи, что позволило оперативно навести на беспилотник средства ПВО. Благодаря своевременной информации расчет зенитного ракетного комплекса успешно перехватил и уничтожил воздушную угрозу", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что действия Носикова предотвратили поражение объектов тактическим барражирующим боеприпасом противника.