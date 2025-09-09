Ивановские десантники уничтожили пехоту ВСУ западнее Часова Яра

Для атаки российские бойцы использовали гаубицу Д-20

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские десантники Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск Южной группировки войск уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гаубицы Д-20 западнее Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийские подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск <…> ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в районе н. п. Николаевка западнее Часова Яра. Силами воздушной разведки <…> было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном <…> опорном пункте в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение цели. При корректировке с разведывательных БПЛА расчеты орудий нанесли точные снайперские выстрелы по цели", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц применялись осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ.