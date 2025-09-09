Цели выявила воздушная разведка, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расчеты беспилотной авиации группировки войск "Юг" уничтожили пикап, блиндаж и боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в своей зоне ответственности на крамоторско-дружковском направлении обнаружил пикап ВСУ, груженый боеприпасами. Координаты цели незамедлительно были переданы операторам БПЛА, работающим с дронами самолетного типа "Молния", - говорится в сообщении.

Оператор FPV-дрона с позывным Марио рассказал, что расчет запускает в день по 6-10 БПЛА "Молния", примерно столько же и в ночное время. Военные поражают такие цели, как блиндажи или долговременные огневые точки противника, которые не может уничтожить FPV-дрон. "Также работаем по движущимся целям, таким как танки, бронетехника, боевые машины, и по пехоте", - добавил он.

В оборонном ведомстве также рассказали про уничтожение дроноводами группировки блиндажа и ББМ MaxxPro ВСУ. "Подразделения Южной группировки войск продолжают осуществлять постоянный контроль за тылами противника на северском направлении. На этом направлении разведчики выявили ротацию живой силы противника, которая осуществлялась с помощью боевой бронированной машины производства США MaxxPro. Попаданиями ударных дронов натовская бронемашина и расположенное неподалеку укрытие личного состава ВСУ были уничтожены", - сказали в Минобороны.

В министерстве отметили, что расчеты ударных БПЛА Южной группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможности ведения эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.