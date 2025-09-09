Российские бойцы также поразили минометный расчет и автомобиль с боеприпасами противника вблизи села Сосновка

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили артиллерией пункт управления беспилотниками и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ивановка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Ивановка Днепропетровской области операторы разведывательных БПЛА выявили пункт управления украинских беспилотников. В зданиях противник развернул средства связи, аппаратуру и разместил расчеты операторов. Артиллерийские орудия группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары по целям ВСУ. В результате уничтожены средства связи, оборудование и личный состав украинских националистов", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении силами группировки минометного расчета и автомобиля с боеприпасами в районе села Сосновка. "В районе населенного пункта Сосновка Днепропетровской области операторы разведывательного БПЛА выявили минометную позицию противника. По цели был выполнен сброс боеприпаса, в результате чего расчет понес потери. Дополнительно ударами БПЛА был уничтожен автомобиль ВСУ, перевозивший боеприпасы на огневую позицию", - сообщили там.