Артиллеристы выполнили серию залпов с расстояния свыше 15 км

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Центр" уничтожил пехоту и технику противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" артиллерийского соединения в составе группировки войск "Центр" нанес мощный удар по укрепленным позициям ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. После получения координат цели артиллеристы оперативно заняли боевую позицию и выполнили несколько серий залпов с дистанции свыше 15 км. <…> Удар уничтожил технику и живую силу в районе сосредоточения подразделений ВСУ, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп на данном направлении", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, все удары корректировались операторами БПЛА соединения в режиме реального времени. Боевая работа велась под прикрытием группы противодействия беспилотникам, которая находилась в постоянной готовности к отражению возможных атак дронов противника.