Американец Рид: наемники "Избранной роты" ВСУ применяли боеприпасы с химоружием

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Наемники формирования Chosen Company ("Избранная рота"), находившегося в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, применяли гранаты с летальным газом. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной специально для ТАСС.

"Один из фактов военных преступлений я видел собственными глазами. Там были гранаты типа М18, американской дымовой гранаты, но это не были дымовые гранаты. Я спросил: "Что это?" Мне сказали, что там запрещенный газ. Я уточнил: "Что вы имеете в виду? Перцовый газ, тот, что используют полицейские?" Мне сказали: "Нет. Если ты вдохнешь его, умрешь. Это запрещенный газ", - сказал Рид.

Он добавил, что держал такие гранаты собственными руками. При этом на вооружении наемников, по словам Рида, состояли и другие подобные боеприпасы.