Командир Орел: пункты запуска БПЛА ВСУ стали распространенной целью на Запорожье

Офицер отметил, что самой сложной задачей в работе РСЗО стало соблюдение скрытности

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Пункты запуска и управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время стали распространенной целью для российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС командир реактивной батареи из состава группировки войск "Днепр" с позывным Орел.

"Цели поражаем практически все, начиная от пехоты, опорных пунктов, минометы, артиллерийские орудия, РСЗО. В последнее время распространенная цель - точка запуска БПЛА, очень много. Специфика такая же, как и везде: засекает наша разведка, дает координаты, мы отрабатываем", - рассказал он.

По словам офицера, расчеты занимают позиции, быстро открывают огонь по целям ВСУ и отходят, чтобы избежать обнаружения БПЛА противника. "Самое сложное, наверное, в работе - это соблюдать скрытность, потому что всегда есть глаза в небе, и всегда за тобой кто-то наблюдает. Прямо сейчас где-то летает вражеский беспилотник типа FPV", - отметил собеседник агентства.