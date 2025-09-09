При этом командование украинской армии не выводит с участка подразделения на восполнение из-за отсутствия вариантов замены, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти все подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска Харьковской области утратили боеспособность, но их не выводят с участка. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Фактически у 57-й омпбр боеспособным остался только один батальон (42-й омпб), доукомплектованный слабообученными и низкомотивированными военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона. Остальные подразделения утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что бойцы группировки "Север" в Волчанске на левом берегу реки Волчья за сутки отразили контратаку 42-го батальона 57-й омпбр ВСУ, после чего продолжили продвижение.