За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 98 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Родион Мирошник.

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Более 490 различных боеприпасов ежедневно выпускали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ на минувшей неделе. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 10 человек. Всего Киев выпустил по российским субъектам почти 3,5 тыс. различных боеприпасов.

"Число ежесуточных ударов по гражданским объектам на российской территории превысило 490 единиц. Свыше 67% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям, приходились на Белгородскую и Херсонскую области", - сказал он.

По словам Мирошника, украинские войска существенно нарастили число ударов по территории Брянской области. "Если в августе в Брянской области в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к концу первой недели сентября этот показатель вырос практически в два раза и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно", - сообщил он.

Представитель МИД России добавил, что на минувшей неделе также фиксировались случаи подрывов мирных жителей на минах и неразорвавшихся кассетных боеприпасах ВСУ. "Вблизи села Зерново Суземского района Брянской области автомобиль коммунального предприятия "Брянскэнерго" совершил наезд на ранее неразорвавшийся украинский боеприпас. В результате детонации был ранен один из сотрудников. Вблизи деревни Поповка Рыльского района Курской области подорвались 2 мирных жителя 1987 года рождения и 1997 года рождения - оба мужчины погибли", - напомнил собеседник агентства.