Бойцы Южной группировки войск также поразили вышки связи противника на константиновском направлении

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили пункт управления беспилотниками и минометы противника в окрестностях поселка Бересток в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в лесном массиве в окрестностях н. п. Бересток операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ. В результате применения 152-мм управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь" пункт управления [был] уничтожен. Также в районе н. п. Плещеевка обнаружена и уничтожена с использованием FPV-дронов позиция 82-мм и 120-мм минометов противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали об уничтожении силами группировки вышки связи ВСУ на константиновском направлении СВО. "Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести постоянный контроль за тылами противника, с помощью ударных дронов выявили и уничтожили вышку связи противника на константиновском направлении", - отметили там.