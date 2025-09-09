В российских силовых структурах сообщили, что $8 тыс. стоит возможность забрать человека на службу в определенное подразделение

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине требуют $8 тыс. для того, чтобы забрали человека на службу в определенное подразделение и $30 тыс., чтобы выпустили его из сборного пункта домой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Стали известны цены в киевском ТЦК за перевод в "нормальное" подразделение и за выход из сборного пункта. $8 тыс. стоит отправка в нормальное подразделение и $30 тыс. за выход из ТЦК", - сказал собеседник агентства.

Он привел в качестве примера информацию военнослужащего разведвзвода ВСУ, который рассказал, что когда его знакомого поймали на улице ТЦК, он позвонил украинскому военнослужащему и попросил забрать его в подразделение. Однако, когда украинский военный позвонил в ТЦК, там ему назвали цену в $8 тыс. Чтобы военнослужащий мог уйти домой, необходимо заплатить $30 тыс., при этом никто не дает гарантии, что на следующий день его снова не поймают сотрудники ТЦК.

Собеседник ТАСС рассказал, что данная информация вызвала большой резонанс на Украине, после чего киевский ТЦК выпустил опровержение, назвав публикацию фейком. В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ также заявили, что "такие утверждения вызывают серьезное беспокойство и требуют официальной проверки".