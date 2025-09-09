Кимаковский: атаки ВСУ на ДНР призваны показать боеготовность Киева

Советник главы ДНР отметил, что это один из способов выманить у "партнеров" новый транш

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Участившиеся массированные атаки ВСУ на города ДНР призваны продемонстрировать Западу боеготовность Киева. Как отметил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это один из способов выманить у "партнеров" новый транш.

"Массовые атаки и налеты на города Донецкой Народной Республики несут в себе одну главную цель - показать боеспособность Киева и, как следствие, получить очередной транш - поддержку от Запада", - сказал Кимаковский.

В последние недели ВСУ усилили атаки на крупные города ДНР. Под ударами оказываются Донецк, Макеевка, Енакиево, Углегорск, Дебальцево и другие города.