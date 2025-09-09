ВС РФ уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ

Российские военные поразили склады боеприпасов, пункты управления и запуска БПЛА, места дислокации формирований и наемников в 140 районах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ", - говорится в сообщении.