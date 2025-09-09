Командующий ВДВ: воевавший за РФ сын замдиректора ЦРУ погиб на СВО как герой

Майкл Александр Глосс воевал в районе Часова Яра, освобождал Донбасс, участвовал в штурмовых действиях, отметил Михаил Теплинский

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Погибший на СВО американец, сын замдиректора ЦРУ Майкл Александр Глосс сражался на стороне России под Часовым Яром в ДНР, участвовал в штурмовых действиях, заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский на церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе № 115.

"Наверно, он для вас необычный, для нас он обычный такой десантник, как и многие другие, он вместе со всеми выполнял свой долг, так же воевал. Воевал в районе Часова Яра, он так же освобождал Донбасс. Как и многие другие, участвовал в штурмовых действиях плечом к плечу со своими товарищами", - ответил Теплинский на вопрос журналиста.

Он добавил, что Глосс погиб как герой, сражаясь за освобождение Донбасса. "Как и многие другие, он стремился освободить Донбасс. Я думаю, если бы он дожил до этого времени, когда Донбасс будет свободен, тогда было бы, действительно, для него это большое счастье. А сейчас, в настоящее время мы приложим все силы для того, чтобы Донбасс был наш", - отметил командующий ВДВ."Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации", - сказал Теплинский.

По его словам, Коковин и Глосс погибли при обстреле со сторны ВСУ выдвигавшихся на штурм российских военнослужащих. "Не только они вдвоем (были на этой боевой задаче - прим. ТАСС). Там выдвигалась колонна для штурмовых действий. Колонна попала под обстрел. Так что то, что они вдвоем служили, - это да", - заключил Теплинский.

​​​​​​В апреле отец Майкла Ларри Глосс заявлял в интервью газете The Washington Post, что его сын погиб на территории ДНР. По его словам, для семьи стало "полной неожиданностью", что Майкл был "каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами". По словам отца, из выданного в РФ свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Он был похоронен в декабре после того, как его останки были переданы родным, указывала The Washington Post.

В августе 2025 года телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вручил семье Глосса орден Мужества, переданный президентом РФ Владимиром Путиным.​​​​​