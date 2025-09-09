После прекращения бесплатных поставок вооружения из США, Совет национальной безопасности Украины принял решение увеличить финансирование на закупку, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Командование украинских бригад и полков берет деньги на закупку вооружения из довольствия военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там отметили, что после прекращения бесплатных поставок вооружения из США, Совет национальной безопасности Украины принял решение увеличить финансирование на закупку. Кроме того, добавили там, украинские СМИ сообщают, что до конца 2025 года Украине не хватает порядка 300 млрд гривен на продолжение боевых действий.

"Деньги на покупку оружия и боеприпасов решено было брать из денежного довольствия военнослужащих ВСУ. Из-за этого с середины года средства на зарплату военным закончились. <…> С ноября денег на довольствие военнослужащим и иностранным наемникам ВСУ в бюджете не будет", - сказал собеседник агентства.

По его информации, ранее "дыры в украинском бюджете" закрывали путем увеличения плана внутренних заимствований, повышением налогов для финансового сектора, а также увеличением налогов для граждан страны.

Кроме того, добавил собеседник ТАСС, уже принято решение изменить порядок выплат семьям погибших военнослужащих. Он пояснил, что, несмотря на то, что общая сумма компенсации осталась прежней (12 млн грн), срок ее полной выплаты увеличен в два раза. Так, пояснил он, если раньше родственники погибших военных ВСУ получали по 300 тыс. гривен в течение 40 месяцев, то теперь выплаты в 150 тыс. гривен будут совершаться в течение 80 месяцев.