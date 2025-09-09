На Украине идет "прогрев населения" и подготовка к мобилизации женщин, отметили в силовых структурах РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Должности советников командиров бригад по вопросам гендерного равенства уже вводятся в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там обратили внимание на то, что численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, новых добровольцев нет, а подготовка принудительно мобилизованных "оставляет желать лучшего". Именно поэтому на Украине, добавили в силовых структурах, идет "прогрев населения" и подготовка к мобилизации женщин.

"В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена молодая и перспективная Мяшкур Дарья Олеговна. Выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора, что даже по меркам военного времени считается очень быстрым", - указал собеседник агентства.

При этом, отметил он, пока не ясно, какие обязанности возлагаются на данную должность.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС, что в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ распределением военнослужащих по другим подразделениям занимается заместитель командира батальона военнослужащая с позывным Гайка.