В частности, демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Распространяемые Киевом данные о том, что ВКС России нанесли удар авиабомбой по поселку Яровая в ДНР во время выдачи пенсий, являются фейковыми. Об этом сообщил Telegram-канал "Война с фейками".

"Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов, [в том числе] скоординированность вброса. Информация впервые появилась на ресурсах Владимира Зеленского, после чего ее тут же подхватили украинские рупоры пропаганды; <...> отсутствие каких-либо сообщений о пострадавших до выхода постов у Зеленского", - говорится в сообщении.

Источник Telegram-канала в Минобороны России подтвердил, что "ВС РФ сегодня не наносили ударов по поселку". Последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населенному пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке. Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам, так как есть характерные ориентиры: здание почты, мемориал и деревья вокруг него.

Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения. Даже самая маленькая ФАБ-250 содержит около 100 кг взрывчатки, в то время как на видео показаны последствия от взрыва устройства мощностью несколько килограммов в тротиловом эквиваленте.

"Обращает на себя внимание и место, выбранное для провокации. Оставшаяся под контролем киевского режима часть ДНР важна сразу в нескольких планах: контроля над ресурсами, обороны и политическом. Ее потеря автоматически лишает Украину одного из важнейших поводов для торга. На этом фоне провокация призвана продемонстрировать "заботу" Киева о населении подконтрольных территорий и, наоборот, показать "жестокость" России", - уточняется там.

После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Киев и его европейские спонсоры развернули кампанию по отказу от переговоров и "очернению России с целью обвинить Москву в срыве мирного урегулирования", добавляется в сообщении. "Этой цели служат и попытки обвинить Россию в намеренном убийстве мирных жителей", - заключили там.