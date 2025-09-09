Благодаря действиям командующего расчетом старшего сержанта Виталия Дзюбенко удалось избежать потерь среди личного состава, отметили в Минобороны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 под командованием старшего сержанта Виталия Дзюбенко уничтожил рой дронов, направленный противником с целью уничтожить орудие. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боя старший сержант Дзюбенко получил по радиосвязи информацию, что противник обнаружил его огневую позицию и направил к артиллерийскому орудию рой FPV-дронов. Гвардии старший сержант Виталий Дзюбенко незамедлительно принял решение и отдал команду расчету о передислокации гаубицы", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что во время перемещения на новый огневой рубеж дроны начали поспевать за артиллеристами. "Дзюбенко, проявив хладнокровие, отдал команду личному составу занять оборонительные позиции и уничтожить FPV-дроны противника. После успешного отражения атаки БПЛА и нейтрализации воздушной угрозы расчет гаубицы Д-30 занял новую скрытную позицию", - рассказали в ведомстве, добавив, что благодаря его умелому командованию удалось избежать потерь среди личного состава.

Там также сообщили о подвиге рядового Руслана Цепелева, механика-водителя танка Т-90, на броне доставлявшего штурмовиков к опорным пунктам противника. "Прибыв в район назначения, экипаж танка занял позицию для высадки пехоты, но, не успев закрепиться, столкнулся с массированной атакой со стороны противника. Быстро оценив ситуацию, командир танка отдал приказ экипажу установить дымовую завесу и произвести стрельбу из танковой пушки по боевикам ВСУ, а рядовому Цепелеву маневрировать в ходе движения с целью доставки штурмовых групп на запасные позиции", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что слаженные действия экипажа, а также храбрость Цепелева позволили своевременно нанести поражение опорным пунктам ВСУ, достичь запасных позиций, а штурмовым группам выйти во фланг противника и уничтожить его живую силу.