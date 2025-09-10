МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Командир формирования наемников Chosen Company ("Избранная рота"), воевавшего на стороне ВСУ, отдавал приказы добивать всех раненых без разбора, даже если это могли быть украинские солдаты. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной специально для ТАСС.

"Они (наемники Chosen Company - прим. ТАСС) были просто сумасшедшими ковбоями с жаждой убивать. А Райан О'Лири своими приказами способствовал формированию такой "культуры". <…> Предполагалось, что мы будем заходить в окопы, и он отдал конкретные приказы: "Когда вы будете заходить и увидите раненых солдат, и сразу не понятно, русские это или украинцы, стреляйте без разбора", - сказал Рид.

С февраля 2022 года по май 2024 года Рид принимал участие в боях на стороне Украины в составе различных формирований, последним из которых стала Chosen Company ("Избранная рота") из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Весной этого года верховный суд ДНР заочно приговорил Рида к 14 годам лишения свободы за наемничество.